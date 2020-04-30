КАМАЗ закрыл очередной контракт на поставку автобусов для Москвы

КАМАЗ успешно выполнил контракт на поставку крупной партии автобусов «НЕФАЗ» в адрес «Мосгортранса».

Напомним, в ноябре 2018 года КАМАЗ выиграл тендер на поставку 655 автобусов для нужд «Мосгортранса». В результате в 2019 году компания передала столице 440 автобусов НЕФАЗ-5299-40-52, еще 215 машин были поэтапно поставлены в период с января по апрель 2020 года, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Как отмечается, эпидемия коронавирусной инфекции не отразилась на темпах выполнения заказа – вся продукция была реализована в полном объёме в установленный срок.

Стороны намерены продолжить совместную работу в области масштабного пополнения автопарков Москвы: в начале года были заключены очередные контракты на поставку еще 511 дизельных автобусов «НЕФАЗ». Планируется, что техника будет поставлена в период с 1 июля по 30 ноября 2020 года.

В 2018-2019 годах компания также передала 200 электробусов «КАМАЗ», а в январе 2020-го заключила третий контракт на поставку еще 200 электробусов в адрес «Мосгортранса» – этот договор стал самым крупным в истории компании. Вся техника собирается на НЕФАЗе – дочернем предприятии КАМАЗа в Башкирии.

Как отмечается, контракты с Москвой занимают значительную долю в портфеле заказов и, как следствие, во всем объеме доходов НЕФАЗа. В целом, за время партнерства со столичными перевозчиками объемы продукции, выпускаемой предприятием, существенно увеличились, а темпы производства вышли на новый уровень. По результатам 2019 года, рост объема продаж пассажирского транспорта «КАМАЗ» составил 45%.

«Благодаря стабильным крупным заказам от столицы производственные мощности НЕФАЗа будут полностью загружены, что позволит обеспечить работой персонал завода до ноября 2020 года, сохранив при этом численный состав предприятия», – заявил заместитель генерального директора КАМАЗа по пассажирскому транспорту Николай Пронин.

Выполнение московских заказов позволило дополнительно привлечь на НЕФАЗе более 800 человек. Всего в работе автобусного производства напрямую задействованы порядка 3000 сотрудников из основных и вспомогательных цехов, а также технологических и конструкторских подразделений.

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