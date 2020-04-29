В семи субъектах РФ рынок автомобилей с пробегом показывает падение

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате обработки данных по регионам России установили, что падение рынка легковых автомобилей с пробегом в 1 квартале 2020 года отмечено лишь в семи из них.

Так, за отчетный период сильнее всего снизился объем покупок подержанных легковых машин в Адыгее (-7%). В Тыве вторичный рынок сократился на 4,9%. В Ингушетии и Краснодарском крае зафиксирована одинаковая отрицательная динамика (-4,7%). На Камчатке данный показатель составил -3,6%. Незначительное падение (-0,2%) показали региональные рынки автомобилей с пробегом в Карачаево-Черкессии и Алтайском крае.

Ознакомиться с ситуацией на крупнейших региональных вторичных рынках можно здесь.