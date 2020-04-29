Спрос на автокредиты начал восстанавливаться

На первую нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, которая была объявлена нерабочей в России, пришелся максимальный спад кредитной активности. В частности, снижение количества заявок на автокредиты составило по отношению к мартовскому недельному максимуму (с 16 по 22 марта) 85%, гласят данные НБКИ. Вместе с тем после резкого спада в течение двух недель кредитная активность заемщиков постепенно восстанавливалась. По автокредитованию до последней отчетной недели (с 13 по 19 апреля) сокращение количества заявок по сравнению с максимальным уровнем марта составило 67,2%.

Уменьшилась в апреле и доля одобрения банками заявок на автокредиты: уровень одобрения (уменьшение доли одобрений за неделю с 13 по 19 апреля по отношению к наивысшему значению за март) сократился с 36,9% до 20,7%.

«В кризисы спрос на кредиты всегда падает, а банки резко снижают аппетит к рискам. Но в статистике за первые недели самоизоляции есть и позитивные моменты. Во-первых, обращает на себя снимание развитость дистанционных каналов продаж, онлайн-банкинга. На дистанционные каналы пришлось более половины поданных заявок, а сокращение здесь хоть и заметное – 71,2% в целом по всем видам кредитов, но все же не кратное. Без этого рынок кредитования физлиц упал бы еще сильнее. Обнадеживает и то, что спрос на кредиты после сильного падения хоть и медленно, но начал восстанавливаться. Можно надеяться если не на восстановление, то на дальнейшую стабилизацию розничного кредитования по мере того, как меры правительства по поддержке заемщиков будут развернуты в полном объеме», – сообщил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минпромторг России подготовил проект постановления правительства, который предусматривает ряд изменений условий реализации программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Ожидается, что новые условия программы заработают уже в мае. В частности, предлагается распространить программу «Семейный автомобиль» на семьи, имеющие 1 и более несовершеннолетних детей. Также предлагается увеличить максимальную цену автомобиля до 1,5 млн рублей – это позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек.

«Говоря об увеличении финансирования, согласно поручению президента РФ Владимира Путина планируется дополнительно направить на реализацию программы льготного автокредитования 7 млрд рублей. Итого бюджет программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составит 17,5 млрд рублей и позволит в 2020 году реализовать в кредит на льготных условиях свыше 150 тыс. легковых автомобилей», – заявили в Минпромторге РФ.

По данным ведомства, с начала 2020 года реализовано уже более 37,2 тыс. автомобилей. Наиболее востребованными марками являются бюджетные LADA, KIA и Hyundai – на их долю приходится свыше 80% всех реализованных автомобилей.

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