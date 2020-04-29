КАМАЗ в 1 квартале увеличил общую выручку по РСБУ на 21%

КАМАЗ по итогам первого квартала 2020 года на 21% увеличил общую выручку по РСБУ до 32 288 млн рублей. Валовая прибыль в отчетный период составила 3 193 млн рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, увеличение выручки обусловлено стабильным состоянием рынка грузовых автомобилей в первом квартале 2020 года и ростом продаж по направлению «Пассажирский транспорт», в том числе в части производства и продажи электробусов. Положительной динамики удалось достичь, в том числе благодаря реализации крупных контрактов на поставку автобусов и электробусов крупнейшему пассажирскому автотранспортному предприятию – ГУП «Мосгортранс».

Продажи на экспорт составили 102% относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Данная динамика обусловлена, в первую очередь, дополнительным относительно плановых показателей объемом продаж на рынках Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Туркмении и Турции.

В первом квартале КАМАЗ продолжил реализацию крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и модернизация мощностей для его производства». Основное внимание было уделено подготовке к выводу на рынок нового поколения автомобилей К5 и его флагмана – магистрального тягач КАМАЗ-54901, на очереди – тяжелый самосвал для строительного сектора. Кроме того, продолжается реинжиниринг основных производственных площадок компании. Усилия инженеров компании направлены на освоение новых версий беспилотной автомобильной техники «КАМАЗ», развитие модельного ряда автомобилей на сжиженном природном газе и другие актуальные для автомобильной промышленности Российской Федерации проекты.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года в России было зарегистрировано 5854 грузовых автомобиля «КАМАЗ» – это на 14,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуется модель КАМАЗ-43118, продажи которой составили 1871 единицу (+11,6%). КАМАЗ-65115 разошелся в количестве 941 штуки, что на 19,8% ниже показателя годичной давности. Замыкает тройку лидеров КАМАЗ-5490 с показателем 693 реализованных машины (-49,6%).

Напомним, в декабре 2019 года на КАМАЗе была утверждена актуализированная программа стратегического развития компании на период до 2025 года. В результате реализации стратегии «КАМАЗ-2025» выручка к 2025 году составит 340 млрд рублей, показатель EBITDA – 10%, продажи достигнут 52 тыс. автомобилей, а доля экспорта увеличится до 10%. Стратегия «КАМАЗ-2025» обновлена с учетом тенденций и прогнозов развития бизнес-среды, макроэкономического и внешнеполитического контекста. При этом КАМАЗ продолжает стратегическое развитие, усиливая динамику инноваций. Грузовые автомобили нового поколения К5, электробусы, беспилотные транспортные средства, модернизируемые технологические мощности, новые бизнес-модели, предлагаемые клиентам, определяют лидерство КАМАЗа в российской автомобильной отрасли и конкурентоспособность с грандами мирового автопрома. Все более весомое значение в бизнесе Группы «КАМАЗ» будут иметь направления пассажирского транспорта, компонентов, запасных частей, продукции диверсификации, увеличивая доходность и устойчивость компании к колебаниям рынка. Реализация стратегии позволит КАМАЗу значительно повысить ключевые показатели бизнеса к 2025 году.

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