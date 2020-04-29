Падение продаж легковых автомобилей в РФ может составить от 30% до 50%

По прогнозам экспертов аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нынешнем году рынок новых легковых автомобилей в России может упасть на 30 – 50% в зависимости от сценариев развития. Такое мнение озвучил директор агентства Сергей Целиков в рамках онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day: прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности».

Выделяя основные экономические факторы, влияющие на авторынок, г-н Целиков четко разделил их на две группы: до марта 2020 года и после. В первой группе – стоимость нефти, курс рубля, покупательская способность населения, численность экономически активного населения, цены на автомобили и ряд других. В апреле добавился фактор, связанный с пандемией коронавируса, который повлек за собой ограничение на ведение деятельности предприятий и запрет на перемещения в пространстве, закрытие границ регионов и городов, разрыв цепочек поставок…

Учитывая тот факт, что в 2019 году в России было продано 1,63 млн новых легковых автомобилей, при оптимистичном сценарии развития падение рынка в текущем году может составить 30%, а его объем – 1,14 млн единиц. В случае реализации пессимистичного сценария рынок упадет наполовину – до 0,82 млн штук. Также нельзя исключать и средний сценарий развития, когда продажи новых легковых машин могут достичь 0,98 млн экземпляров, показав падение на 40%.

Видеоролик с выступлением и презентацией Сергея Целикова можно посмотреть здесь.