УАЗ поставил на Кубу 50 внедорожников «Патриот»

Ульяновский автозавод поставил на Кубу партию из 50 внедорожников УАЗ «Патриот». Автомобили в исполнении «Экспедиция» выгрузились в порту Мариель, расположенном в 40 км от столицы Кубы Гаваны, сообщает портал «За рулем.РФ».

Известно, что прибывшие на Остров свободы внедорожники УАЗ «Патриот» будут использовать в туристическом бизнесе. Они специально подготовлены для серьезного бездорожья, потому что предназначены для экотуризма, сопряженного с выездами в заброшенные уголки острова, где практически нет дорог. Видимо, на Кубе не оставляют надежды на скорое открытие туристического сезона и пытаются как следует к нему подготовиться.

Напомним, поставки автомобилей УАЗа на Кубу возобновились в марте 2019 года. Внедорожники УАЗ «Патриот» и «Пикап», легкий грузовик УАЗ «Профи» успешно прошли испытания в Институте транспорта Кубы, что позволяет Ульяновскому автозаводу экспортировать в эту страну несколько сотен внедорожников в год для реализации совместных российско-кубинских проектов.

За всю 60-летнюю историю экспорта Ульяновский автозавод поставил на Остров Свободы более 30 тыс. автомобилей. «Хантеры» и «Буханки» используются в армии, полиции, медицине и различных отраслях народного хозяйства.

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