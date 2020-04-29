Петербургский завод Nissan к августу сократит около 450 сотрудников

Петербургский завод Nissan планирует к августу 2020 года сократить около 450 человек из 2000 сотрудников в связи с переходом на односменный режим, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе предприятия.

В начале марта Nissan уже сообщал о планах перевести свой петербургский завод, производящий кроссоверы X-Trail, Qashqai и Murano, на односменный график из-за ситуации на российском авторынке, но тогда речь шла о нескольких месяцах. Затем из-за мер по предотвращению распространения коронавируса Nissan приостановил производство в Петербурге до конца апреля.

Напомним, производительность предприятия Nissan в Санкт-Петербурге составляет 100 тыс. автомобилей в год. Мощности завода, на котором в настоящее время производятся кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, позволяют выпускать до пяти разных моделей одновременно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года петербургский завод Nissan выпустил 52339 автомобилей, что на 7,4% меньше по сравнению с рекордным для предприятия 2018 годом. Самой массовой моделью на российском конвейере Nissan остается кроссовер Qashqai с показателем 27291 автомобиль (+3%). Стоит при этом отметить, что в феврале в Санкт-Петербурге стартовал выпуск обновленного кроссовера Nissan Qashqai. Производство внедорожника X-Trail в прошлом году составило 21532 машины (-19%), флагманского кроссовера Murano – 3606 единиц (+2,4%).

Бестселлером Nissan на российском рынке в 2019 году остается кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи выросли на 8,5% до 25158 штук. Стоит отметить, что в апреле дилерам поступил обновленный Qashqai. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 20915 реализованных машин (-8,6%). Флагманский кроссовер Nissan Murano разошелся тиражом 3367 единиц (-1,2%).