Эксперты рассказали о влиянии коронавируса на российский авторынок

Сегодня, 28 апреля 2020 года, агентство ТАСС провело пресс-конференцию в онлайн-формате, которая была посвящена анализу состояния российского автомобильного рынка в условиях пандемии коронавируса.

Свои прогнозы на ближайшее время озвучили президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев, директор аналитического агентства "АВТОСТАТ" Сергей Целиков, основатель и генеральный директор Fresh Auto, бизнес-аналитик Денис Мигаль, председатель совета директоров Группы компаний "ТрансТехСервис" Вячеслав Зубарев и автоэксперт Игорь Моржаретто.

Сергей Целиков, в частности, отметил, что в разных сегментах автомобильного рынка ситуация будет заметно отличаться. Так, рынок новых автомобилей в апреле - мае может потерять до 80 - 90% от прежних объемов. В дальнейшем, как только будут сняты ограничительные меры (а это, скорее всего, произойдет не раньше июня - июля), спрос начнет восстанавливаться, но вряд ли достигнет докризисного уровня (или, например, как в марте 2020 года).

"Если государство не обеспечит мощную поддержку конечного потребителя, спрос на новые автомобили может оказаться вдвое ниже, чем до начала пандемии. Иными словами, если в январе - марте 2020 года дилеры в месяц суммарно реализовывали в среднем 130 - 140 тыс. машин, то летом можно ожидать спроса на уровне 70 - 80 тыс.", - считает Целиков.

Что касается рынка автомобилей с пробегом, то, по его мнению, до конца года можно ожидать падения на 40%. В апреле - мае прогнозируется снижение на 80%, а далее до -50% до конца лета.

Рынок коммерческих автомобилей падает сильнее и глубже, но он в гораздо большей степени зависит от программ господдержки. Если заработает программа госзакупки, то до конца года можно ожидать снижения до 30 - 40%.

Большинство участников конференции согласились с тем, что поддержка государства будет играть решающую роль в восстановлении всей автомобильной отрасли. При этом Олег Мосеев, Игорь Моржаретто, Вячеслав Зубарев подчеркнули, что такая поддержка будет являться инвестицией, которая в дальнейшем окупит себя. Автобизнес является драйвером экономики, и восстановление этой сферы бизнеса повлечет за собой восстановление многих смежных отраслей. А это, в свою очередь, не только вернет вложенные государством деньги, но и поможет сохранить рабочие места.

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