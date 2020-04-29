Automama предлагает онлайн-доставку дезинфицированных автомобилей

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Компания Automama на время пандемии коронавируса запустила для клиентов онлайн-доставку дезинфицированных автомобилей с пробегом.

Теперь каждый автомобиль перед доставкой проходит тщательную дезинфекцию. Доставка автомобиля покупателю осуществляется штатными сотрудниками компании, которые имеют при себе маску и перчатки и могут обеспечить стандарт «антивирусной» доставки, сообщает пресс-служба Automama. Чтобы приобрести автомобиль онлайн, достаточно выбрать модель на сайте и позвонить в отдел онлайн-покупок.

Кроме этого, Automama проводит проверку и диагностику машин, чтобы покупатель мог купить автомобиль с 7-дневной гарантией возврата денег и 30-дневной технической гарантией, получив информацию о его состоянии на сайте компании.

Покупателям доставка автомобилей, заказанных онлайн, осуществляется на расстояние до 1000 км от офисов продаж компании. При этом, по словам генерального директора Automama Никиты Быкова, компания и раньше предлагала своим клиентам доставку автомобилей эвакуаторами на такое расстояние, но при такой доставке сложно было обеспечить безопасную передачу машины, поскольку ее нельзя оставить с ключами и документами перед дверью и не контактировать с покупателем. «Поэтому в апреле мы приняли решение осуществить дезинфекцию около 500 проверенных автомобилей для наших клиентов в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону, ограничить доставку только чертой городов нашего присутствия и осуществлять ее только силами своих сотрудников с полным соблюдением наших стандартов дезинфекции», – отметил г-н Быков.