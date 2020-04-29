Минпромторг передал первые 16 машин скорой помощи Московской области

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Минпромторг передал первые 16 из 23 реанимобилией, которые будут поставлены для Московской области. Таким образом, 14 областных подстанций скорой помощи сразу же смогут использовать их для спасения жизней граждан, сообщает пресс-служба ведомства. Вся техника полностью укомплектована аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами-мониторами, электрокардиографами и другим оборудованием.

В целом в ближайшие два месяца в регионы поступит более 1250 реанимобилей класса С. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, учитывая высокую социальную значимость, все эти реанимобили будут поставлены в кратчайшие сроки.

Так, компания Ford Sollers по заказу Минпромторга поставит 653 автомобиля класса С на базе Ford Transit. Первая партия машин скорой помощи поступит на службу медицинских учреждений в апреле, оставшаяся партия – в мае и июне текущего года. Поставка автомобилей скорой медицинской помощи планируется в 67 регионов Российской Федерации в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.

Ульяновский автозавод впервые поставит для органов здравоохранения реанимобили на базе коммерческой модели «Профи». Первая партия из 132 машин поступит в медицинские учреждения регионов в мае в рамках федеральной программы по снижению последствий распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, Горьковский автозавод выпустит по заказу Минпромторга РФ 473 автомобиля скорой помощи. Реанимобили, которые ГАЗ поставит в медицинские учреждения, созданы на базе модели «ГАЗель Next».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в целях обеспечения готовности медицинских организаций к приему больных с коронавирусной инфекцией правительство выделило из своего резервного фонда 5,2 млрд рублей на закупку более 1250 автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов Российской Федерации. По итогам прошедшего в минувшую пятницу совещания по вопросам развития автомобильной промышленности президент Владимир Путин распорядился направить еще 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи, тем самым повысить оперативность и доступность помощи в том числе для малых городов и сел.