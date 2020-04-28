Volkswagen запустил бесконтактный сервис в России

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В целях поддержки клиентов, которым в период карантина и самоизоляции необходим доступ к официальному сервису, марка Volkswagen предоставляет услугу бесконтактного сервиса, включающую в себя бесплатную доставку автомобиля в официальный сервис и обратно для проведения регламентного технического обслуживания, текущего необходимого коммерческого ремонта и гарантийных работ. Услуга предполагает получение акта осмотра автомобиля на электронную почту и удаленное согласование ремонта через мобильное приложение Volkswagen Service. В целом по России на сегодняшний день уже открыты в режиме сервиса и доступны для обслуживания клиентов более 100 дилерских центров Volkswagen в разных регионах, сообщает пресс-служба немецкой марки.

В случае, если возникает необходимость проведения гарантийного ремонта, но ближайший дилер закрыт на карантин, достаточно, чтобы клиент просто зафиксировал обращение любым доступным способом. Перепробег при прохождении технического обслуживания допустим ввиду сложившейся ситуации, и не повлияет на решение о гарантийном ремонте в случае наступления такой необходимости.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Volkswagen в марте реализовали 10007 автомобилей – на 17% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2020 года продажи Volkswagen в России увеличились на 8% и составили 23794 машины. В результате Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,0% против 5,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, ранее марка Volkswagen Коммерческие автомобили также запустила сервис бесконтактной приемки коммерческих автомобилей в России. Дилерские предприятия оказывают услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей, а также выполняют гарантийные ремонты. Записаться на сервисное обслуживание, согласовать объем работ и отслеживать их статус можно удаленно с помощью мобильного приложения Volkswagen Service. Оплатить стоимость всех услуг можно онлайн, а акт приемки автомобиля получить по электронной почте. При этом теперь не нужно лично доставлять автомобиль в сервис, транспортировку можно заказать у дилерского центра, оплатив услуг эвакуатора.

Кроме того, для удобства клиентов марка Volkswagen Коммерческие автомобили перевела часть услуг в онлайн-формат. Выбрать понравившуюся модель, воспользоваться конфигуратором и оплатить автомобили можно не выходя из дома: в наличии достаточно автомобилей Multivan, California, Caravelle, Transporter, Crafter, Caddy и Amarok, доступных для покупки.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.