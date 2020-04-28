В Петербурге открылись онлайн-продажи автомобилей с доставкой на дом

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В Санкт-Петербурге после двухлетнего перерыва возобновил работу онлайн-автодилер Carmart – проект автомобильного холдинга «Максимум». Сервис предлагает дистанционную покупку новых автомобилей и машин с пробегом без визита в автосалон. До конца 2020 года в Carmart планируют реализовать порядка 500 машин. На момент старта проекта 10 покупателей уже забронировали автомобили, сообщает пресс-служба «Максимума».

В портфеле онлайн-автодилера на момент старта продаж представлено 900 новых легковых автомобилей шести брендов – Audi, KIA, Hyundai, Genesis, Mitsubishi и Honda. Некоторые из них можно приобрести по ценам 2019 года. Также доступно 800 автомобилей с пробегом от различных производителей.

Сервис предоставляет возможность оформления кредита, выбора дополнительного оборудования, продуктов страхования, дистанционной оплаты и доставки машины на дом. Доставка автомобилей осуществляется на адрес покупателя в течение суток в пределах Санкт-Петербурга и 10 км от границы города. В начале мая добавится услуга выездного трейд-ин с диагностикой сдаваемой машины.

Оплатить покупку можно на сайте, по выставленному счету или QR-коду через мобильный банк. В дальнейшем будет доступна оплата наличными. В отличие от традиционного приобретения автомобиля в автосалоне, Carmart дает клиенту возможность вернуть машину в течение 7 дней после сделки.

Как заявил директор по развитию дилерского бизнеса холдинга «Максимум» Александр Кустов, в перспективе планируется сделать Carmart маркетплейсом и подключить к нему других автодилеров.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто».