Chery передала автомобили городской клинической больнице №52

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Компания «Чери Автомобили Рус» передала во временное пользование благотворительному фонду при городской клинической больнице №52 кроссоверы марки Chery, которые будут использоваться для перевозки медицинского персонала от места их работы до гостиниц и обратно.

Как сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус», ГКБ №52– многопрофильный стационар с десятками разных отделений – в настоящее время является одним из стационаров «первой линии» по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и внебольничными пневмониями.

«Мы передали до конца пандемии «Фонду содействия развития городской клинической больницы №52» свободные автомобили из нашего парка, среди которых есть и семиместные кроссоверы Chery Tiggo 8, для того чтобы медперсонал быстрее приезжать к пациентам и спасать их жизни. Это наш скромный вклад для борьбы с коронавирусом», – рассказал директор «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в условиях введенных ограничений из-за коронавируса компания Chery продолжает поддерживать клиентов и предоставляет возможность выбрать и забронировать автомобиль дистанционно, из любого уголка России. Сделка в онлайн-магазине Chery проходит под полным контролем дистрибьютора. При этом для онлайн-клиентов компания «Чери Автомобили Рус» фиксирует цены до конца карантинных ограничений. Индивидуальный подбор, в том числе бронирование автомобилей, происходит со складов дистрибьютора и производителя марки. Также организована доставка кроссоверов Chery на дом клиенту в регионах. Автомобиль предварительно проходит процедуру дезинфекции. Кроме того, на официальном сайте марки chery.ru можно удаленно подать заявку на кредит в банки-партнеры. Решение банка по заявке приходит в течение нескольких минут.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.