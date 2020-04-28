В 1 квартале рынок LCV с пробегом показал рост на 3%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – марте 2020 года объем рынка легких коммерческих автомобилей с пробегом в России составил 92,6 тыс. единиц. Это на 3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Лидерство здесь принадлежит отечественной марке GAZ, на долю которой приходится почти 40% рынка. Ее объемы перепродаж в 1 квартале составили 36,9 тыс. экземпляров, что на 0,4% больше, чем год назад. У другой российской марки – УАЗ – объем вторичного рынка вырос на 15,3% до 10 тыс. автомобилей.

Лучшим среди иностранных брендов стал Volkswagen, показавший рост на 4,9% до 5,7 тыс. машин. На четвертом и пятом месте оказались Toyota и Mercedes-Benz с результатами 5,1 тыс. (-5,1%) и 5 тыс. (+7,5%) автомобилей соответственно.

В модельной структуре вторичного рынка LCV первенство принадлежит GAZ 3302. Объемы перепродаж этой модели в январе – марте 2020 года составили 20 тыс. единиц (-3,8%). Вторую и третью позиции здесь заняли GAZ Gazelle NEXT (5,5 тыс. шт.; +31%) и Ford Transit (4,6 тыс. шт.; +10%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», вторичный рынок LCV в стране растет на фоне незначительного падения (-0,4%) рынка новых таких машин.

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