В Казахстане начались продажи Chevrolet местного производства

Компания «УзАвтоМоторс» совместно с казахстанским партнером «СарыаркаАвтоПром» объявили о начале продаж автомобилей Chevrolet местного производства через собственную торговую сеть «Keles Distribution».

Как говорится в совместном сообщении компаний, на первом этапе в дилерскую сеть в Казахстане поступили флагманский седан Chevrolet Malibu, обновленные модели Cobalt и Nexia, минивэн Damas, грузовик Labo и кроссовер Trailblazer. В ближайшее время на казахстанском рынке также появится кроссовер Chevrolet Tracker.

Как отмечается, автомобили Damas и Labo лидируют в Казахстане по предварительным заказам среди других моделей Chevrolet. Это объясняется высоким ростом спроса среди предприятий МСБ, которые нуждаются в экономичном и функциональном автомобиле для использования в сфере доставки товаров в условиях пандемии коронавируса.

Большая часть моделей бренда Chevrolet уже является участником государственной программы льготного автокредитования, что позволяет казахстанцам приобретать автомобили Chevrolet на выгодных условиях.

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