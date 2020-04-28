Полноприводный Skoda Karoq доступен для заказа в России

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на кроссовер Skoda Karoq в полноприводном исполнении. Стоимость Skoda Karoq 4x4 в базовой комплектации составляет 1 млн 468 тыс. рублей, сообщает пресс-служба чешской марки.

Полноприводный Skoda Karoq отличается увеличенным до 164 мм (+4 мм) дорожным просветом и опциональными 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Также для модели, начиная с базовой комплектации, доступна функция Auto Hold – она служит для автоматического включения стояночного тормоза при полной остановке автомобиля, например, на светофоре или в пробке и позволяет водителю не держать педаль тормоза. Кроме того, в полноприводной версии спинки задних сидений при необходимости складываются в абсолютно ровный пол, что облегчает процесс погрузки и разгрузки, а также обеспечивает сохранность предметов при перевозке.

Для полноприводной версии Skoda Karoq предлагается двигатель 1.4 TSI, который развивает мощность 150 л.с. и сочетается с роботизированной 6-ступенчатой DSG. Мотор имеет крутящий момент 250 Нм в диапазоне 1500-3500 об/мин, при этом максимальная скорость составляет 193 км/ч, а разгон до 100 км/ч происходит за 8,9 с.

В базовую комплектацию Active (от 1 млн 468 тыс. руб.) полноприводного Skoda Karoq входят кондиционер, аудиосистема Swing с восемью динамиками, электронная система курсовой устойчивости, ассистент подъема в гору, центральный замок с дистанционным управлением, 3-спицевое кожаное рулевое колесо с возможностью управления радио и телефоном, а также функция подогрева передних сидений, центральный подлокотник спереди и 4 подушки безопасности.

В комплектации Ambition (от 1 млн 580 тыс. руб.) владельцам автомобиля доступны также двухзонный климат-контроль Climatronic, информационно-развлекательная система Swing с 8 динамиками, круиз-контроль с ограничением скорости, а также отделка интерьера хромированными деталями и декоративными вставками. Кроме того, в оснащение входят 3-спицевое кожаное рулевое колесо с функцией управления радио и телефоном, центральный замок с дистанционным управлением и задние датчики парковки.

В комплектации Style (от 1 млн 754 тыс. руб.) к оборудованию добавится платформа SmartLink, которая позволяет подключить смартфон и пользоваться мобильными приложениями, центральный замок Kessy, передние датчики парковки, а также 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом, поясничные опоры в спинках передних сидений и хромовая отделка экстерьера. Атмосферная светодиодная подсветка салона подчеркивает его стильный дизайн и создает ощущение уюта.

На старте продаж как полноприводного, так и переднеприводного Skoda Karoq каждому покупателю предлагается бесплатный пакет опций First Edition. В комплектации Active он включает в себя двухзонный климат-контроль Climatronic, задние датчики парковки, систему автоматического управления головным светом Light Assistant (Coming Home, Leaving Home), датчик дождя/света, передние противотуманные фары, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, поясничные опоры в спинках передних сидений с механической регулировкой и макияжные зеркала со светодиодной подсветкой. Бесплатный пакет First Edition для комплектации Ambition включает в себя комбинированную обивку сидений, передние и задние датчики парковки, тонировку задних стекол, а также поясничные опоры в спинках передних сидений. В комплектации Style в него входит сиденье водителя с электроприводом и памятью настроек, поясничные опоры в спинках передних сидений (для водителя - с электрорегулировкой), тонировка задних стекол, ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно) и датчики парковки спереди и сзади.

Напомним, переднеприводный Skoda Karoq доступен для заказа с двигателем 1.4 TSI / 150 л.с. в сочетании с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Стоимость этой версии автомобиля в комплектации Active составляет 1 млн 387 тыс. рублей, Ambition – 1 млн 499 тыс. рублей, Style – 1 млн 673 тыс. рублей. Двигатель 1.6 MPI с механической и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач будет доступен позднее.