Hyundai Elantra впервые получила спортивную версию N Line

Компания Hyundai Motor опубликовала первые изображения нового седана Hyundai Elantra N Line. Новинка получит турбированный двигатель и будет отличаться от недавно представленного седьмого поколения Hyundai Elantra спортивным дизайном и усовершенствованными настройками трансмиссии и шасси, присущими суббренду N, сообщает пресс-служба корейской марки.

Динамичный бренд N предлагает клиентам широкое портфолио аксессуаров и компонентов из мира автоспорта для оснащения базовых моделей. Автомобили из линейки N Line объединяют узнаваемый N-дизайн и улучшенные характеристики. В данный момент глобальная линейка N Line насчитывает четыре модели Hyundai: i30, i30 Fastback, Tucson и i10.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Hyundai начали продажи спортивной версии модели Hyundai Tucson N Line. Полноприводный кроссовер агрегатируется мощным дизельным двигателем 2.0 CRDi (185 л.c.) и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Российским покупателям Hyundai Tucson N Line предлагается в двух альтернативных комплектациях – Dynamic или High-Tech – стоимостью от 2 млн 214 тыс. рублей и 2 млн 364 тыс. рублей соответственно.