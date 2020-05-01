Казахстанский автопром в 1 квартале вырос в 2,1 раза

По итогам первого квартала 2020 года в Казахстане было произведено 18836 единиц автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы), что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, дальнейший рост отраслевых показателей находится под давлением эпидемиологической ситуации в республике.

Согласно данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», производство легковых автомобилей выросло в 2 раза, достигнув 16651 единицы. Выпуск автобусной техники по итогам января – марта 2020 года увеличился на 82,6% до 272 штук. Производство грузовых автомобилей также выросло в 8,1 раза и составило 1661 машину. Количество произведенных прицепов увеличилось со 139 единиц до 204 штук.

Сбыт казахстанских автозаводов с начала года достиг 11593 машин, что на 54% выше прошлогоднего значения. Рыночная доля предприятий казавтопрома выросла до 65% против 54,7% годом ранее. Как отмечают в «КазАвтоПроме», именно покупатели автомобилей отечественного производства оказались в большей степени защищены от роста цен, обусловленного ситуацией на валютном рынке.

Доминирующую позицию в сегменте автомобилей локальной сборки занимает завод «Азия Авто» – 5667 проданных автомобилей, или 48,9% суммарного сбыта отечественной техники. Предприятием «СарыаркаАвтоПром» было реализовано 4960 единиц (доля в сегменте – 42,8%).

Далее в рейтинге сбыта продукции казахстанских автопроизводителей расположились «СемАЗ» (640 шт., 5,5%), «КАМАЗ-Инжиниринг» (235 шт., 2%), «Hyundai Trans Auto» (84 шт., 0,7%) и «Daewoo Bus Kazakhstan» (7 шт., 0,1%).

Пятерку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам первого квартала 2020 года составили LADA (3513 шт.), Hyundai (3094 шт.), KIA (1924 шт.), Ravon (1354 шт.) и JAC (179 шт.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также Skoda (133 шт.), Chevrolet (119 шт.) и УАЗ (68 шт.).

Быстро узнать стоимость этих и других автомобилей на российском рынке можно на сайте «Цена Авто».