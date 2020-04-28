Московский завод Renault возобновляет производство автомобилей

Московский завод Renault с 27 апреля 2020 года постепенно возобновляет производство автомобилей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Renault Россия, добавив, что компания вошла в перечень системообразующих предприятий, подготовленный Минпромторгом РФ, и получила разрешение правительства Москвы на запуск конвейера.

«Для обеспечения безопасности сотрудников и обеспечения социальной дистанции запуск предприятия будет постепенным. На первом этапе производство будет работать в одну смену, а скорость конвейера снижена на 50%. Количество сотрудников в офисе также будет ограничено», – рассказали в пресс-службе Renault.

Напомним, в настоящее время на московском заводе Renault выпускаются кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также купе-кроссовер Renault Arkana. Стоит отметить, что предприятие Renault в Москве впервые стало «материнским заводом» для новой глобальной модели Arkana, в разработке которой принимали участие преимущественно российские специалисты.