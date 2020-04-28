Кроссовер JAC S7 доберется до России осенью

Флагманский семиместный переднеприводный кроссовер JAC S7, самый крупный в модельном ряду, доберется до нашей страны осенью этого года. Напомним, ранее российская премьера новинки планировалась на август, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Как пишет портал «За рулем.РФ», гарантийная длина JAC S7 составляет 4790 мм, а колесная база – 2750 мм, то есть китайский автомобиль буквально на 5 мм короче Toyota Fortuner, но на столько же просторнее по базе, всего на 10 мм по этому показателю недотягивая до УАЗ «Патриота». Объем багажного отделения JAC S7 составляет 960 л, а при сложенном третьем ряде сидений он достигает 1358 л.

Моторная линейка JAC S7 1,5-литровую «турбочетверку» с отдачей 174 л.с. и 250 Нм, а также 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор, выдающий 190 л.с. и 300 Нм. Коробки передач – 6-ступенчатая МКП или 6-ступенчатый преселективный робот. Привод – только передний. В салоне: цифровая приборная панель с настраиваемым дизайном и HUD-экран, проецирующий данные на лобовое стекло.

Напомним, помимо JAC S7 компания «Джак автомобиль» ранее также планировала представить на российском рынке в этом году электромобиль JAC iEV7S и переднеприводный компактный кроссовер JAC S4, однако актуальные сроки появления этих моделей в нашей стране пока не называются.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года в России было зарегистрировано 697 новых автомобилей JAC, что в 7 раз превышает показатель годичной давности. Бестселлером марки в нашей стране остался кроссовер JAC S3, чьи продажи выросли в 7,2 раза и составили 458 единиц. Кроссовер JAC S5 в прошлом году разошелся в количестве 211 экземпляров против 36 машин годом ранее. Новый пикап JAC T6, стартовавший на российском рынке в ноябре 2019-го, до конца года нашел 28 владельцев.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».