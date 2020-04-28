KIA предложила возможность выбора нового автомобиля в режиме онлайн

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Компания KIA Motors Russia and CIS на официальном российском сайте бренда запустила новый сервис, позволяющий клиенту дистанционно узнать, в каких дилерских центрах доступны в наличии автомобили KIA в интересующих его комплектации и цвете.

В настоящее время в полном объеме доступен выбор для представительского седана K900, спортивного фастбека Stinger и субкомпактного хэтчбека Picanto. Поиск по остальным моделям KIA будет запускаться каждые несколько дней в течение мая и будет окончательно готов в начале июня, сообщает пресс-служба корейской марки.

Сервис позволяет увидеть иллюстрированный список всех доступных автомобилей конкретной модели, либо установить фильтры по комплектациям, цветам, цене и иным характеристикам, или по географическому расположению дилерского центра. Таким образом, можно подобрать наиболее подходящий автомобиль в наиболее удобном месте. Также непосредственно на странице заинтересовавшего автомобиля предлагается ознакомиться с доступными специальными предложениями и акциями, рассчитать условия кредита. После чего виртуально забронировать автомобиль и получить обратную связь от дилера через онлайн-форму или по телефону для согласования условий покупки.

Таким образом, новый онлайн-каталог расширяет набор удобных современных цифровых сервисов (https://www.kia.ru/buy/online/), которыми могут воспользоваться российские клиенты KIA. Ранее аналогичный сервис был создан для дистанционного подбора сертифицированных автомобилей с пробегом в рамках программы «KIA Уверен». Также клиентам с весны 2020 года доступна возможность, не выходя из дома, получить одобрение кредита онлайн.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры KIA реализовали 19808 автомобилей – это на 1,3% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2020 года в России было продано 51870 автомобилей KIA, что на 2,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13% против 13,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».