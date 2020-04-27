АВТОВАЗ приостановит производство с 29 апреля до 18 мая

АВТОВАЗ приостановит производство автомобилей с 29 апреля до 18 мая 2020 года. При этом офисные сотрудники будут работать по 30 апреля. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил источник в компании.

Напомним, АВТОВАЗ с 13 апреля возобновил работу главных конвейеров, которая была приостановлена с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Между тем, с 29 июня 2020 года АВТОВАЗ планирует ввести сокращенную четырехдневную рабочую неделю исходя из значительных негативных прогнозов рынка на апрель-май и прогнозируемого аналитиками 30-50% годового снижения рынка. В то же время на АВТОВАЗе подчеркивают, что это решение является предварительным. «Мы надеемся, что ситуация начнет улучшаться, российское правительство изучает вопрос о введении эффективных дополнительных мер по стимулированию российского авторынка. В случае восстановления рынка мы могли бы сохранить пятидневную рабочую неделю и после 29 июня», – заявили ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе АВТОВАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры LADA продали 79600 машины, что на 3% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 20,0% против 21,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером АВТОВАЗа в январе-марте стала LADA Granta, чья реализация выросла на 4% и составила 29660 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 26785 проданных машин (-4%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, на котором остановили свой выбор 8884 покупателя (-6%). Далее следует внедорожник LADA 4x4, разошедшийся тиражом 6651 экземпляр (-14%). Реализация модели LADA XRAY составила 5170 штук (-20%).

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