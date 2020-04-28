С середины марта 15 марок еще не меняли цены на свои автомобили | АВТОСТАТ

С середины марта 15 марок еще не меняли цены на свои автомобили

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С середины марта 15 марок еще не меняли цены на свои автомобили

Мониторинг цен на новые автомобили
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Специалисты сайта «Цена Авто» на основании данных мониторинга цен выяснили, что за последние 1,5 месяца* только 15 брендов из более чем 50, представленных на российском рынке, сохранили прайс-листы на легковые автомобили в неизменном виде. Напомним, что именно с середины марта на фоне резкого ослабления рубля автопроизводители начали пересматривать цены на свою продукцию.

Из тех, кто этого еще не делал, выделяются китайские марки – Brilliance, DFM, FAW, Foton, GAC, JAC, Lifan и Zotye. Также цены смогли удержать и некоторые европейские бренды как из массового сегмента (Fiat), так и из премиального (Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz и MINI). Кроме того, еще сдерживают рост цен корейский Genesis и японский Isuzu. 

О марках, которые уже изменили стоимость своих моделей, можно прочитать здесь

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

* За период с 16 марта по 27 апреля

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены

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