КАМАЗ в 2019 году получил 1,96 млрд рублей убытка по МСФО

Консолидированная выручка Группы организаций ПАО «КАМАЗ» по итогам 2019 года составила 190 млрд рублей против 186 млрд рублей годом ранее. Основной рост показали сегменты пассажирского транспорта и финансового лизинга, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Выручка от реализации автобусов, прицепов и спецтехники увеличилась на 52% по сравнению с 2018 годом и составила 17 399 млн рублей, доход группы от продажи автотехники на условиях финансового лизинга составил 3 642 млн рублей, что на 58% превышает показатели 2018 года.

ПАО «КАМАЗ» сохранило высокий уровень инвестирования 7,5% от выручки, продолжив реализацию крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация мощностей для его производства». При этом, компании удалось сохранить себестоимость на уровне 2018 года, а также сократить убыток по сравнению с первым полугодием 2019 года более чем на 1 млрд рублей.

Рост выручки и ускорение оборачиваемости запасов в 2019 году обеспечили позитивный операционный денежный поток в сумме 6 437 млн рублей, стабильную финансовую позицию ПАО «КАМАЗ» и возможность отвечать по своим обязательствам, что подтверждено кредитным рейтингом ПАО «КАМАЗ» на уровне А+(RU), присвоенным агентством «АКРА».

Непростая ситуация на российском рынке тяжелых грузовиков, рост финансовой нагрузки, связанный с инвестиционным циклом компании, явились причиной получения Группой КАМАЗ убытка по результатам 2019 года в размере 1 955 млн рублей.

Напомним, в прошлом году КАМАЗ выпустил 34705 грузовых автомобилей, что на 1,7% меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом на российском рынке было реализовано 30504 грузовика «КАМАЗ» (-6,7%), экспортировано 5009 единиц автотехники (+23,1%). В 2019 году КАМАЗ представил на рынке свои новые ключевые модели – седельный тягач КАМАЗ-54901 и газодизельный седельный тягач КАМАЗ-5490 с АКПП. При этом несколько автомобилей поколения К5 – КАМАЗ-54901 были переданы клиентам в тестовую эксплуатацию, по окончании которой производитель получил обратную связь. Сейчас грузовики дорабатываются с учетом пожеланий потребителей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре 2019 года на КАМАЗе была утверждена актуализированная программа стратегического развития компании на период до 2025 года. В результате реализации стратегии «КАМАЗ-2025» выручка к 2025 году составит 340 млрд рублей, показатель EBITDA – 10%, продажи достигнут 52 тыс. автомобилей, а доля экспорта увеличится до 10%.

Стратегия «КАМАЗ-2025» обновлена с учетом тенденций и прогнозов развития бизнес-среды, макроэкономического и внешнеполитического контекста. При этом КАМАЗ продолжает стратегическое развитие, усиливая динамику инноваций. Грузовые автомобили нового поколения К5, электробусы, беспилотные транспортные средства, модернизируемые технологические мощности, новые бизнес-модели, предлагаемые клиентам, определяют лидерство КАМАЗа в российской автомобильной отрасли и конкурентоспособность с грандами мирового автопрома.

Все более весомое значение в бизнесе Группы «КАМАЗ» будут иметь направления пассажирского транспорта, компонентов, запасных частей, продукции диверсификации, увеличивая доходность и устойчивость компании к колебаниям рынка. Реализация стратегии позволит КАМАЗу значительно повысить ключевые показатели бизнеса к 2025 году.

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