КАМАЗ в 2019 году получил 1,96 млрд рублей убытка по МСФО | АВТОСТАТ

КАМАЗ в 2019 году получил 1,96 млрд рублей убытка по МСФО

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КАМАЗ в 2019 году получил 1,96 млрд рублей убытка по МСФО

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Консолидированная выручка Группы организаций ПАО «КАМАЗ» по итогам 2019 года составила 190 млрд рублей против 186 млрд рублей годом ранее. Основной рост показали сегменты пассажирского транспорта и финансового лизинга, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Выручка от реализации автобусов, прицепов и спецтехники увеличилась на 52% по сравнению с 2018 годом и составила 17 399 млн рублей, доход группы от продажи автотехники на условиях финансового лизинга составил 3 642 млн рублей, что на 58% превышает показатели 2018 года.

ПАО «КАМАЗ» сохранило высокий уровень инвестирования 7,5% от выручки, продолжив реализацию крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация мощностей для его производства». При этом, компании удалось сохранить себестоимость на уровне 2018 года, а также сократить убыток по сравнению с первым полугодием 2019 года более чем на 1 млрд рублей.

Рост выручки и ускорение оборачиваемости запасов в 2019 году обеспечили позитивный операционный денежный поток в сумме 6 437 млн рублей, стабильную финансовую позицию ПАО «КАМАЗ» и возможность отвечать по своим обязательствам, что подтверждено кредитным рейтингом ПАО «КАМАЗ» на уровне А+(RU), присвоенным агентством «АКРА».

Непростая ситуация на российском рынке тяжелых грузовиков, рост финансовой нагрузки, связанный с инвестиционным циклом компании, явились причиной получения Группой КАМАЗ убытка по результатам 2019 года в размере 1 955 млн рублей.

Напомним, в прошлом году КАМАЗ выпустил 34705 грузовых автомобилей, что на 1,7% меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом на российском рынке было реализовано 30504 грузовика «КАМАЗ» (-6,7%), экспортировано 5009 единиц автотехники (+23,1%). В 2019 году КАМАЗ представил на рынке свои новые ключевые модели – седельный тягач КАМАЗ-54901 и газодизельный седельный тягач КАМАЗ-5490 с АКПП. При этом несколько автомобилей поколения К5 – КАМАЗ-54901 были переданы клиентам в тестовую эксплуатацию, по окончании которой производитель получил обратную связь. Сейчас грузовики дорабатываются с учетом пожеланий потребителей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре 2019 года на КАМАЗе была утверждена актуализированная программа стратегического развития компании на период до 2025 года. В результате реализации стратегии «КАМАЗ-2025» выручка к 2025 году составит 340 млрд рублей, показатель EBITDA – 10%, продажи достигнут 52 тыс. автомобилей, а доля экспорта увеличится до 10%.

Стратегия «КАМАЗ-2025» обновлена с учетом тенденций и прогнозов развития бизнес-среды, макроэкономического и внешнеполитического контекста. При этом КАМАЗ продолжает стратегическое развитие, усиливая динамику инноваций. Грузовые автомобили нового поколения К5, электробусы, беспилотные транспортные средства, модернизируемые технологические мощности, новые бизнес-модели, предлагаемые клиентам, определяют лидерство КАМАЗа в российской автомобильной отрасли и конкурентоспособность с грандами мирового автопрома.

Все более весомое значение в бизнесе Группы «КАМАЗ» будут иметь направления пассажирского транспорта, компонентов, запасных частей, продукции диверсификации, увеличивая доходность и устойчивость компании к колебаниям рынка. Реализация стратегии позволит КАМАЗу значительно повысить ключевые показатели бизнеса к 2025 году.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: грузовые автомобили финансовая отчетность камаз

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