Седан KIA Cerato Classic покинул конвейер «Автотора»

Калининградский завод «Автотор» окончательно завершил производство седанов KIA Cerato Classic. Тем не менее, такие автомобили еще есть в наличии у дилеров, сообщает портал Wroom.ru. Седан предлагается с бензиновыми моторами 1.6 (130 л. с.) и 2.0 (150 л. с.) по цене от 1 млн 034 тыс. 900 рублей. Машины прошлого года выпуска продаются со скидками.

Напомним, седан KIA Cerato Classic появился в нашей стране осенью 2012 года, вскоре «отверточная» сборка машин для российского рынка стартовала на «Автоторе». В 2014 году модель начали выпускать по полному циклу.

Между тем, в октябре 2018 года на российский рынок вышел KIA Cerato нового, четвертого, поколения, но прежняя модель «осталась в строю», получив название Cerato Classic. Как отмечалось, решение по сохранению на российском рынке двух поколений «глобального» седана KIA Cerato оказалось весьма успешным. Так, по итогам 2019 года продажи автомобилей Cerato Classic и Cerato нового поколения составили 15 тыс. единиц, что на 36% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», калининградский завод «Автотор» начал производство компактного кроссовера KIA Seltos по полному циклу. Общая стоимость инвестиций в установку и наладку оборудования составила порядка 20 млн евро. Новая сварочная линия позволяет производить до 30 тыс. кузовов в год. Начало полномасштабного производства позволило расширить список доступных версий и комплектаций KIA Seltos: теперь для этой модели становятся доступны 6 комплектаций автомобиля, 4 двигателя, 4 коробки передач, передний или полный привод. Всего с появлением KIA Seltos 1.6 MPI число версий KIA Seltos в России достигает двадцати одной. В частности, появится базовое исполнение – со 123-сильным двигателем, передним приводом и механической трансмиссией.

Также на заводе «Автотор» будут производиться версии с аналогичным двигателем, полным приводом и автоматической трансмиссией. Начало продаж KIA Seltos 1.6 MPI ожидается в июне 2020 года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».