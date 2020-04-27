АВТОВАЗ выпустил юбилейную спецверию LADA Vesta

АВТОВАЗ приступил к продажам LADA Vesta SW в специальном исполнении Limited Edition. Версия предназначена для белорусского рынка и выпущена в честь 50-летнего юбилея Волжского автозавода. От обычных универсалов новинка отличается особым оснащением, пишет портал Motor.ru.

Так, в список базового оборудования юбилейной спецверсии LADA Vesta входят две подушки безопасности, подогрев передних кресел, задний парктроник, климат- и круиз-контроль, обогрев зеркал, электростеклоподъемники, монохромный 4,3-дюймовый дисплей медиасистемы, система стабилизации и ABS. «Особый» универсал будет предложен с безальтернативным 106-сильным двигателем 1.6 и 5-ступенчатой «механикой».

За счет отказа от легкосплавных 16-дюймовых дисков в пользу «штамповок», отсутствия обогрева лобового стекла и противотуманных фар Vesta SW Limited Edition стоит на 3210 белорусских рублей (около 97 тыс. российских рублей) дешевле, близкой по оснащению Vesta SW Comfort с зимним пакетом. Юбилейная спецверсия стоит 24200 белорусских рублей (730 тыс. российских рублей).

В России цены на LADA Vesta SW стартуют с 715,9 тыс. рублей. Комплектация Comfort с зимним пакетом стоит 779,9 тыс. рублей, а топ-версия Exclusive с вариатором обойдется в 988,9 тыс. рублей.

Вероятно, выбор рынка Беларуси для дебюта юбилейной спецверсии сделан потому, что в стране не ограничена продажа автомобилей из-за коронавирусной инфекции. Однако оснащение Vesta SW Limited Edition только самым необходимым оборудованием и невысокая цена модификации позволяют предположить, что в России вариации моделей LADA в честь 50-летнего юбилея АВТОВАЗа тоже появятся – новинки могут поступить в продажу после окончания режима самоизоляции.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), LADA Vesta по итогам 2019 года стала самой продаваемой моделью в Белоруссии – на ней остановили свой выбор 7585 покупателей. АВТОВАЗ, в свою очередь, остается лидером продаж в этой республике с показателем 16281 реализованный автомобиль (+55,3%).

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