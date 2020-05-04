Российский рынок LCV в 1 квартале занял шестое место в Европе

Российский рынок LCV, который в первом квартале 2020-го практически остался на прошлогоднем уровне, сохранил шестое место в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в отчетный период снизились на 24,7% до 422681 единицы.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонны стала Франция, где этот сегмент составил 88258 автомобилей (-27,3%). Второе место занимает Великобритания с показателем 67907 проданных машин (-33,9%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 63907 штук (-11,8%). Далее идет Испания, где было реализовано 36323 легких коммерческих автомобиля (-33,5%). Замыкает пятерку лидеров Италия, где было реализовано 32452 машины (-29,4%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна остается на шестом месте в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за январь – март 2020 года составили 23690 единиц (-0,4%).

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