Украинский авторынок в марте упал на 12%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 6,4 тыс. единиц. Это на 12% меньше, чем год назад. Эксперты агентства отмечают, что падение этого рынка произошло впервые за последние 14 месяцев: начиная с февраля 2019-го реализация машин здесь только росла.

Лидерство среди марок на этом рынке принадлежит французской Renault, показатель которой в прошлом месяце достиг 1260 единиц, что на 20% больше, чем в марте 2019 года. Вторую строчку рейтинга занимает японская Toyota, реализация которой уменьшилась на 21% до 660 единиц. На третьем месте располагается корейский бренд KIA с результатом 570 машин, что на 18% меньше, чем год назад. Замыкают пятерку самых популярных марок на Украине по итогам марта Nissan (350 шт.; -37%) и Hyundai (320 шт.; -24%).

Эксперты отмечают, что в десятке лидеров украинского рынка самый большой рост (+35%) в марте продемонстрировала Audi, а самое сильное падение - у Skoda (-42%).

Самой популярной моделью украинского авторынка в прошлом месяце стал кроссовер Renault Duster, объем реализации которого вырос на 40% до 620 экземпляров. На втором месте - KIA Sportage c результатом 510 единиц (-4%). Третью позицию занял Toyota RAV4 (310 шт.; -17%). Далее следуют две модели Renault - хэтчбек Sandero (260 шт.; +22%) и седан Logan (220 шт.; -21%).

Всего же с начала года украинцы приобрели 20,6 тыс. новых автомобилей, что на 12% больше, чем в январе - марте 2019 года. Более подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Украине», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Это была статистика по украинскому рынку, но такие автомобили продаются и в России. Найти их можно и в салонах проверенных дилеров.