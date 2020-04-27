Обновленный Changan CS75FL поступил в продажу в России

Компания Changan начала продажи в России обновленного кроссовера Changan CS75FL, который доступен для клиентов в дилерских центрах и для заказа онлайн на официальном сайте Changan. Стоимость новинки составляет от 1 млн 339 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба Changan Motors Rus.

Вешний вид CS75FL отличает агрессивная решетка радиатора и легкосплавные диски R17 для модификации с передним приводом и R18 – для полноприводной версии. Автомобиль оснащен LED-оптикой: светодиодными фарами с программируемой функцией отложенного включения, противотуманными фарами, а также ходовыми огнями.

Интерьер новинки получил широкоформатный сенсорный дисплей управления мультимедийным развлекательным центром с диагональю 10,25 дюймов, акустическую систему Hi-End с 8 динамиками, двухзонный климат-контроль. Салон CS75FL также отличают отделка красной строчкой, атмосферная подсветка приборной панели и спортивный руль усеченной формы. Кроме того, в оснащение автомобиля входят эргономичное сиденье водителя с боковой поддержкой и электрической регулировкой в 6 направлениях с функцией памяти положения, воздуховод подлокотника водителя для охлаждения или нагрева содержимого путем подачи холодного или горячего воздуха от кондиционера, возможность регулировки спинки сидений второго ряда по углу наклона, регулируемые по высоте три подголовника пассажирского ряда, центральный подлокотник с подстаканниками для пассажиров.

Новый кроссовер получил комплекс электронных помощников (EBD, ESC, TCS, DBF, HHC, HDC, HBB), интеллектуальный Smart-ключ с функциями дистанционного запуска двигателя и комфортного доступа, камеру заднего вида с динамической разметкой, зеркала с функцией автоматического складывания и др.

Changan CS75FL оснащен двигателем 1,8Т собственной разработки мощностью 150 л.с., 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и системой подключаемого полного привода от американского производителя BorgWarner.

Габариты Changan CS75FL составляют 4640x185x1705 мм, объем багажного отсека равен 520 л, а механизм складывания сидений в пропорции 60/40 увеличивает его до 1490 л.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Changan в марте реализовали 573 автомобиля, что в 5 раз больше по сравнению с прошлым годом. За три месяца 2020 года продажи Changan выросли в 6 раз и составили 1245 машин. Бестселлером Changan стал кроссовер CS35 Plus, который в первом квартале 2020-го нашел 897 покупателей. Второе место по объему продаж занял новый среднеразмерный кроссовер CS55, появившийся на российском рынке в декабре прошлого года.

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