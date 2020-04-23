Завод «БелДжи» приостановил отгрузки автомобилей Geely в Россию

Белорусский завод «БелДжи» с 27 апреля по 12 мая вынужден приостановить работу. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщил начальник отдела маркетинга и рекламы «БелДжи» Владимир Подымако, в качестве главных причин простоя назвав не только неритмичные поставки машинокомплектов из Китая, но и карантин в России, куда автомобили Geely в период ограничительных мер по коронавирусу не отгружаются.

Напомним, на заводе «БелДжи» выпускаются четыре модели для российского рынка – кроссоверы Geely Atlas, Coolray, Emgrand X7 и седаны Emgrand 7. При этом в российском офисе марки считают, что перебоев с продажами быть не должно, поскольку на складах дистрибьютора достаточное количество автомобилей для обеспечения спроса.

В компании также подчеркнули, что «Джили Моторс» не приостанавливал работу на время самоизоляции. Дистрибьютор работает, как и многие дилеры марки, которые осуществляют продажи онлайн и сервисное обслуживание, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы и правила социального дистанцирования.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Geely в марте реализовали 935 автомобилей, что на 45,4% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам трех месяцев 2020 года в России было продано 2466 машин китайской марки (+57,5%). Безусловным бестселлером Geely в России остается кроссовер Atlas, чьи продажи в марте составили 575 машин. Кроме того, во второй половине марта у дилеров появился новый компактный кроссовер Geely Coolray, показавший успешный старт продаж, а число предзаказов побило все рекорды бренда на российском рынке. Напомним, что на данный момент новинка доступна в трех комплектациях – Luxury, Flagship и Flagship Sport, а базовая версия Geely Coolray появится в продаже позже.

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