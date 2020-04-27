Количество лизинговых сделок по автотранспорту за месяц выросло на 44%

В ходе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что по итогам марта в лизинг было оформлено 19,8 тыс. единиц автотранспорта. Это на 44% больше, чем в феврале.

Наибольший рост был отмечен в сегменте легковых автомобилей, число лизинговых сделок в отношении которых за месяц увеличилось на 58% до 13 тыс. штук. Легких коммерческих машин (2,5 тыс. шт.) в марте было оформлено в лизинг на 35% больше, чем в феврале. По грузовикам данный показатель вырос на 20% до 4 тыс. экземпляров. Меньше других по лизингу прибавили автобусы (+1% до 272 шт.).

Отметим, что полная информация по всем лизинговым сделкам в различных субъектах России, в том числе в Крыму и Севастополе, содержится здесь.