Петербургский завод Hyundai сохраняет односменный режим работы

Петербургский завод Hyundai в период с 27 по 30 апреля продолжит работать в одну производственную смену. Предприятие выполняет комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Большая часть сотрудников офиса работает удаленно, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ». О последующем графике работы предприятия компания проинформирует позднее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года с конвейера предприятия сошло 57600 автомобилей, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом в отчетный период российский завод Hyundai массовое производство двух обновленных моделей – седана Hyundai Solaris и кроссовера Hyundai Creta.

Как отмечается, выпускаемые предприятием автомобили (седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line) стабильно входят в пятерку лидеров продаж на российском рынке. Кроме того, экспорт автомобилей, выпускаемых российским заводом Hyundai, за первый квартал 2020 года вырос на 32% и составил более 5000 единиц. Рост экспорта обусловлен увеличением поставок автомобилей в Казахстан.

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