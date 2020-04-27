Великобритания вводит трехмесячный мораторий на выплаты финансирования за автомобили в период пандемии

Британский финансовый регулятор (FCA) подтвердил, что во время пандемии коронавируса будет введено трехмесячное замораживание платежей для потребителей с кредитами на покупку автомобилей, дорогостоящих товаров, и ломбардных кредитов. Эти меры вступают в силу 27 апреля, сообщает Automotive News Europe.

Компании, предоставляющие краткосрочные займы под высокие проценты, смогут обеспечить беспроцентное замораживание платежей на один месяц без каких-либо дополнительных процентов.

"Многие фирмы уже работают со своими клиентами, но эти меры гарантируют, что все потребители, пострадавшие от чрезвычайной ситуации с коронавирусом, могут подать заявку на временное замораживание своих платежей", - заявил временный генеральный директор FCA Кристофер Вулард.

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