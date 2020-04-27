BMW запустил полный цикл онлайн-продаж автомобилей в России

#ПоддержиАвтобизнес

Компания BMW Group Россия расширила онлайн-услуги для клиентов – теперь весь процесс покупки автомобиля BMW можно совершить в режиме онлайн. Покупателям доступен весь модельный ряд BMW и полная оплата. Оставить заявку на кредит и получить одобрение также можно не выходя из дома. Некоторые дилеры также предлагают опцию доставки автомобиля по адресу, указанному клиентом, сообщает пресс-служба баварской марки. Функционал уже реализован на сайтах дилерских центров BMW Group по всей России и до конца апреля появится на сайте bmw.ru.

Онлайн-сервис позволяет не только выбрать модель и комплектацию, но оставить предоплату и при желании полностью оплатить автомобиль. Размер онлайн-предоплаты и доступность полной оплаты определяются дилерскими центрами. После того как сумма поступает выбранному дилеру, сотрудники дилерского центра связываются с клиентом для уточнения деталей и подготовки автомобиля к выдаче. Внести предоплату или полностью оплатить можно банковской картой либо через сервисы Apple Pay и Google Pay.

Напомним, в тестовом режиме онлайн-заказ начал работу в ноябре 2019 года для BMW 2 серии Gran Coupe в специальной версии Online Edition. С начала текущего года в России покупатели оставили более 100 предоплат. Максимальная сумма оплаты, перечисленная онлайн на данный момент, составила 6,6 млн рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры BMW реализовали 10880 автомобилей – на 12% больше, чем годом ранее. В результате баварская марка стала лидером в премиум-сегменте на российском авторынке. Самой продаваемой моделью BMW в России стал кроссовер Х5, который в январе-марте выбрали 2025 покупателей (+40%). Второе место занял вышедший год назад полноразмерный кроссовер BMW X7, чья реализация составила 1631 штуку. Замыкает тройку бестселлеров BMW на этот раз компактный кроссовер X3 с показателем 1510 автомобилей (-7%).

В течение первых трех месяцев года анонсирован выход на российский рынок новых версий популярных моделей. В линейке BMW X5 появилась стартовая комплектация xDrive25d Business. Для X5 и X6 стал доступен «мягкий» гибрид – xDrive40d, оснащенный 48-вольтовым стартер-генератором. Также начался прием заказов на BMW X7 M50i, BMW M5 SE, BMW M2 CS.