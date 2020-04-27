Разработаны меры по господдержке автомобильной отрасли

По итогам прошедшего в минувшую пятницу совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, которое провел президент Владимир Путин, выработан ряд профилактических мер, призванных обеспечить стабильную работу автопрома и поддержать отрасль.

Так, по итогам совещания Владимир Путин поручил организовать оперативную работу по снятию административных барьеров, в том числе на авторынке, чтобы появилась возможность полностью дистанционной покупки автомобиля, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Глава государства распорядился направить на льготные программы поддержки спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» дополнительно 7 млрд рублей, а также предложил расширить условия поддержки льготного лизинга и выделить 6 млрд рублей на программы «Российский тягач», «Своё дело», которые также предполагают скидку покупателям по авансовым платежам.

«В ситуации замедления экономического роста и пандемии коронавируса население страны нуждается в государственной поддержке, в том числе для покупки нового автомобиля. Ожидаем, что в текущих условиях увеличенного бюджета госпрограмм будет достаточно до конца года», – считает директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бородавин.



Помимо этого Владимир Путин распорядился выделить 2,5 млрд рублей компаниям каршеринга и предусмотреть для них льготные лизинговые механизмы. Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, новая программа «Доступная аренда» даст возможность в первую очередь поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, поскольку арендные расходы ложатся на расходы, которые идут в себестоимости.

Кроме закупок реанимобилей резидент распорядился направить еще 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи, тем самым повысить оперативность и доступность помощи в том числе для малых городов и сел. Напомним, ранее правительство уже выделило 5,2 млрд рублей из федеральных средств на закупку 1200 реанимобилей для региональных медицинских учреждений.

Говоря о срочных мерах, призванных обеспечить загрузку предприятий и покрыть дефицит ликвидности, Денис Мантуров предложил осуществить опережающие закупки автомобилей ФОИВами, организациями и предприятиями с муниципальным и государственным участием в текущем году, сдвинув их с 2021 и 2022 годов. В свою очередь, президент поддержал предложение о разработке комплекса решений для увеличения спроса на автомобили со стороны государства и компаний с госучастием. По его словам, необходимо провести инвентаризацию нацпроектов в части закупки автотехники и осуществить ее раньше намеченного срока.

Владимир Путин также отметил необходимость проработки механизма предоставления кредитов на пополнение оборотных средств для предприятий автопрома. Напомним, 12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий, для которых предусмотрен специальный банковский продукт, а именно льготный кредит на пополнение оборотных средств.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам марта выросли на 4% до 162321 единицы. За первые три месяца 2020 года российский авторынок составил 398518 машин (+1,8%). Между тем с конца марта автосалоны закрыты в рамках введенных в стране мер по противодействию пандемии коронавирурса. Некоторые дилеры в этих условиях переходят на онлайн-продажи автомобилей.

По словам директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, такого апреля на российском рынке в истории еще никогда не было. Если учесть, что почти никто из дилеров не будет работать, продажи сократятся на 70-90%. Есть отдельные регионы, где некоторые дилеры в какие-то дни апреля все же работают. Они-то и обеспечат эти 10-30% рынка.

«Боюсь, что май начнется не лучше апреля и результат майских продаж будет зависеть от даты окончания «изоляции» покупателей от дилеров. Вполне может быть падение на те же 70-90%. Дальше очень хотелось бы верить, что острая фаза коронавируса пройдет. В этом случае с июня страна постепенно начнет возвращаться к обычному рабочему ритму. Но спрос на новые автомобили все равно не вернется на «довирусный» уровень. Поскольку начнется сильное влияние на рынок экономического кризиса. Покупательская способность сократится еще больше, а цены вырастут еще выше. В целом по году можно ориентироваться на снижение ранка новых легковых автомобилей от -30% (оптимистический сценарий) до -50% (пессимистический сценарий)», – прогнозирует Сергей Целиков.

Подробнее о последствиях карантинного режима для авторитейла – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».