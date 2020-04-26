Рынок грузовиков с пробегом в 1 квартале вырос на 4%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – марте 2020 года объем российского рынка грузовых автомобилей с пробегом составил 64,6 тыс. единиц, что на 4,3% больше, чем год назад.

Традиционно на вторичном рынке грузовиков лидируют отечественные марки. На первом месте здесь находится «КАМАЗ» с долей около 27%. В количественном выражении это составляет 17,3 тыс. экземпляров – на 3,6% больше, чем в 1 квартале 2019 года. Вторую строчку занимает «ГАЗ», объемы перепродаж которого увеличились на 1,9% до 6,1 тыс. автомобилей. Третьим стал белорусский «MAЗ» с показателем 4,5 тыс. единиц и падением на 13,1%. Кроме них, в пятерку лидеров также попали «ЗИЛ» (4 тыс. шт.; +27,2%) и шведский Volvo (3,6 тыс. шт.; +4,6%).

В модельной структуре этого рынка первенство принадлежит отечественной модели КАМАЗ-65115. Объемы ее перепродаж в январе – марте 2020 года составили 2,4 тыс. автомобилей (-3,8%). Немного отстает Volvo FH (2,1 тыс. шт.; +5,3%), а замыкает первую тройку КАМАЗ-43118 (1,9 тыс. шт.; +51,7%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что рынок подержанной грузовой техники в РФ растет на фоне небольшого снижения рынка новых таких машин, которое в 1 квартале составило 1,1%.

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