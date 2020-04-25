Половина российского авторынка принадлежит 14 моделям

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 квартале нынешнего года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 375,6 тыс. единиц. При этом чуть более половины от данного количества приходится лишь на 14 моделей семи различных марок (50,5 % или 189,5 тыс. шт.).

Так, две модели отечественного бренда LADA – Granta и Vesta – занимают 7,9% и 6,9% авторынка соответственно. Самая популярная в нашей стране иномарка – KIA Rio – имеет рыночную долю в 6,2%. У кроссовера Hyundai Creta, доминирующего в сегменте SUV, этот показатель составляет 5%.

Седанам Volkswagen Polo и Hyundai Solaris принадлежит 3,5% и 3,2% российского авторынка соответственно. Следом идут кроссоверы Toyota RAV4 (3,1%) и Volkswagen Tiguan (2,5%), а также универсал LADA Largus (2,4%). Кроме них, долю в 2% имеют Nissan Qashqai, Renault Logan и KIA Sportage. Еще по 1,9% нашего рынка занимают Renault Duster и Toyota Camry.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в настоящее время на российском рынке официально представлено порядка 300 моделей более чем 50 марок. Найти эти автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.