Росстандарт перевел сертификацию автомобилей в дистанционный формат

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире Росстандарт переводит работы по сертификации автомобилей в дистанционный формат.

Как сообщает пресс-служба ведомоства, предполагается переход на дистанционный обмен документами (заявки, копии протоколов испытаний и др.) и использование их отсканированных версий при формировании дел ОТТС. Также запускается возможность оформления ОТТС в электронном формате. Соответствующий сервис разработан АО «Электронный паспорт». Услуги будут предоставляться органам по сертификации бесплатно. Теперь оформление ОТТС будут вестись в автоматизированном режиме и все данные из системы электронных ОТТС будут автоматически передаваться в систему ЭПТС.

На первом этапе (конец апреля – первая половина мая 2020 года) такая возможность будет предоставлена для оформления ОТТС на легковые (категория М1) и легкие коммерческие автомобили (категория N1). Со второй половины мая услуга будет доступна и для всех остальных категорий транспортных средств. Также появится функционал автоматизированного составления в системе заявок на сертификацию автопроизводителями.

«С запуском системы электронных ОТТС будут оптимизированы процедуры их оформления, повышен уровень прозрачности работ и ускорен вывод новых моделей автомобилей на рынок. Также в неблагоприятных эпидемиологических условиях это позволит ограничить личные контакты специалистов и обеспечить автопроизводителей сертификационными документами, необходимыми для сохранения их работоспособности и бесперебойной отгрузки готовой продукции», – отметил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.