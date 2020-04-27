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«Группа ГАЗ» инвестировала свыше 1 млрд рублей в предотвращение распространения коронавируса. Компания проводит огромный комплекс мероприятий, связанных с защитой здоровья сотрудников, внедрением необходимых мер предосторожности на производственных площадках, благотворительными инициативами и помощью тем, кто нуждается в поддержке в период самоизоляции.

Так, компания организовала закупку 30 аппаратов ИВЛ для больниц и выделяет из закупленных на заводах средств индивидуальной защиты около полумиллиона масок для почти сотни медучреждений, интернатов, реабилитационных центров и других социальных учреждений городов, где работают предприятия «Группы ГАЗ». Первые 5 тысяч масок были переданы на этой неделе одному из учреждений Нижнего Новгорода – больнице №13.

Незаменимыми помощниками в благотворительной и волонтерской деятельности стали автомобили ГАЗ. Горьковский автозавод совместно с дилерской сетью организовал выделение свыше 200 автомобилей в 80 регионах РФ для помощи в работе волонтерских и благотворительных организаций, которые развозят продукты питания и предметы первой необходимости маломобильным и пожилым людям, больным и всем тем, кто нуждается в помощи в период эпидемии. Первым, кому были переданы машины для перевозки, стал фонд, который опекает семьи с онкобольными детьми.

В начале апреля компания поддержала инициативу рабочих советов и добровольцев по обеспечению продуктовыми наборами одиноких и маломобильных ветеранов – бывших работников предприятий в Нижнем Новгороде и Ярославле, чтобы помочь им безопасно пережить период самоизоляции. Объем продуктовых наборов длительных сроков хранения был рассчитан примерно на месяц. Вторая подобная акция пройдет в преддверии майских праздников.

«Группа ГАЗ» ежедневно пересматривает и дополняет список мер, которые необходимы для защиты сотрудников и поддержки сообществ в тех регионах, где работают заводы компании.

Кроме того, на базе Горьковского автозавода будет создан центр для аккумулирования и распространения опыта по организации работы на производствах в условиях эпидемиологической ситуации. Компания идет навстречу промышленным предприятиям Нижнего Новгорода и других регионов, поставщикам и подрядчикам, которые обращаются за рекомендациями по организации защитных мер для сотрудников на производствах.

Обучение слушателей в рамках нового проекта будет организовано дистанционно: посредством вебинаров и виртуальных образовательных технологий, которые применяются корпоративным университетом «ГАЗ». Консультировать слушателей будут специалисты профильных функциональных служб: заводских служб ГОиЧС, центра медпрофилактики ГАЗ, охраны труда и др.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.