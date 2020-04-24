На каких дизельных легковых автомобилях ездят россияне: ТОП-10 марок

На начало 2020 года в РФ числится 2,3 млн легковых автомобилей, оснащенных дизельным двигателем, что составляет 5,2% всего парка. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России».

В марочном рейтинге таких машин с долей около 18% лидирует Toyota. Так, по состоянию на 1 января нынешнего года в нашей стране зарегистрировано 411 тыс. дизельных легковых машин этой японской марки. Вторую строчку занимает немецкий производитель BMW, дизельных автомобилей которого насчитывается 210 тыс. единиц. Третье место принадлежит японской марке Mitsubishi с показателем 205 тыс. экземпляров. Далее в рейтинге следуют Volkswagen (193 тыс. шт.) и Nissan (147 тыс. шт.).

Кроме них, в ТОП-10 самых распространенных в России марок легковых автомобилей, оснащенных дизельным мотором, вошли: Land Rover (140 тыс. шт.), Mercedes-Benz (137 тыс. шт.), SsangYong (115 тыс. шт.), KIA (104 тыс. шт.) и Hyundai (98 тыс. шт.).

Быстро узнать актуальную стоимость дизельного (и не только) автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».