Завод FIAT Sevel van возобновляет производство

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles с 27 апреля планирует возобновить производство фургонов на своем совместном предприятии Sevel в центральной Италии на уровне 70% от нормального объема, сообщил агентству Reuters представитель профсоюза.

Производя ежедневно около 1200 легких коммерческих автомобилей, завод, расположенный в итальянском регионе Абруццо, является крупнейшим предприятием по сборке фургонов в Европе. Он был закрыт с середины марта из-за вспышки коронавируса в стране.

Завод, на котором работает около 6500 человек, управляется совместным предприятием Fiat Chrysler и PSA с равными долями. Завод производит фургоны Fiat Ducato, Peugeot Boxer и Citroen Jumper.

Лука Манци из профсоюза UILM сказал, что компания FCA проинформировала профсоюзы о том, что она планирует перезапустить завод примерно на 70 процентов своей мощности, хотя он не может точно сказать, сколько людей вернется на работу в понедельник.

"Конечно, безопасность является приоритетом, мы позаботимся о том, чтобы согласованные меры по охране здоровья были приняты. Основные внешние поставщики завода также заверили нас, что они соблюдают правила безопасности и готовы возобновить свою деятельность", - сказал Манци. Он также добавил, что производство возобновится с 17 рабочими сменами каждую неделю так же, как оно работало до остановки.

Компания FCA отказалась от комментариев. При этом ранее она достигла соглашения с профсоюзами о мерах, которые будут приняты на ее итальянских заводах, как только правительство ослабит ограничения на деловую активность, введенные для сдерживания вспышки коронавируса.

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