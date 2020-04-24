LADA Vesta может получить двухцветную окраску кузова

На предприятии «ЛАДА Ижевск» в середине апреля произведен монтаж нового покрасочного оборудования. Комплекс уже протестирован в нескольких режимах, и один из них позволяет окрашивать кузова автомобилей эмалями двух цветов, пишет портал «За рулем.РФ». В частности, в рамках испытаний был окрашен кузов универсала LADA Vesta SW цвета «тайфун», получивший черную крышу.

Такие испытания могут указывать на скорое появление новых специальных версий в семействе Vesta, а скорее всего означают близящийся запуск в производство универсала Vesta SW Sport. Отметим, что сейчас двухцветная окраска кузова на АВТОВАЗе не применяется. Черную крышу имел седан LADA Vesta «50 Anniversary», выпущенный ограниченной серией в 2016 году. Кроме того, контрастная окраска крыши присутствовала на концептах моделей Vesta SW Cross и Vesta Sport.

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» выпускает седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. Стоит отметить, что с ноября прошлого года на всех типах кузовов LADA Vesta появилась бесступенчатая автоматическая трансмиссия Jatco, работающая в паре с 113-сильным мотором Н4М объемом 1,6 л от Альянса Renault-Nissan. Вместе с новым силовым агрегатом LADA Vesta получила расширенный список оборудования. Впервые в практике LADA применены зеркала с электроприводом складывания – они управляются как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на двери водителя. Кроме того, в списке оборудования на LADA Vesta появились обогрев рулевого колеса, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники.

В январе 2020-го предприятие «ЛАДА Ижевск» начало производство автомобилей LADA Vesta в новой комплектации Comfort Winter, которая пришла на смену версии Comfort Image. Отличительной особенностью «зимней» комплектации является наличие отделки руля кожей и подогрева рулевого колеса, ранее доступные в качестве опций только в версиях Luxe и Exclusive.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года продажи LADA Vesta на российском рынке составили 26785 автомобилей (-4%). В результате флагманская модель АВТОВАЗа заняла вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta).

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