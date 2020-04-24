Volkswagen возобновляет производство на заводе в США 3 мая

Компания Volkswagen заявила, что первоначальный производственный график завода в Чаттануге (США) для большинства цехов будет состоять из пятидневной и восьмичасовой рабочей недели. Время смен и перерывов будет изменяться в шахматном порядке. Предприятие планирует начать отзыв рабочих вечером 3 мая, а производство будет возобновлено в ограниченном объеме 4 мая, сообщает Automotive News Europe.

Автопроизводитель обеспечит сотрудников средствами индивидуальной защиты, установит температурный контроль для тех, кто входит и выходит с завода, и сохранит шестифутовые расстояния между рабочими. Он приостановит внутреннее движение шаттлов, добавит дополнительную очистку контактных поверхностей и заполнит кафетерии ланчами в индивидуальных упаковках.

Завод производит спортивные кроссоверы Atlas и Atlas Cross, а также седан Passat. Производство на заводе в Теннесси было закрыто с 21 марта, а 11 апреля сотрудники были отправлены во временный чрезвычайный отпуск. Сборочный завод Volkswagen в Пуэбле, Мексика, пока остается остановленным.

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