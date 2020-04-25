Британский авторынок в марте упал почти вдвое

Британский авторынок в марте снизился на 44,4% и составил 254684 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это наибольшее падение спроса со времен экономического кризиса 2009 года, что обусловлено закрытием дилерских центров в прошлом месяце в соответствии с рекомендациями правительства по предотвращению распространения коронавируса. По итогам первых трех месяцев 2020 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 483557 единиц (-31%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в марте стал Volkswagen, реализовавший 22950 автомобилей (-40,1%). Второе место занял Ford, продажи которого составили 18996 машин (-53,4%). Третий результат показал BMW – 17530 проданных автомобилей (-42,2%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (16981 шт., -49,4%) и Audi (16424 шт., -41,6%).

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