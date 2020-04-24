Volvo XC90 получил расширенную базовую комплектацию

Российские дилеры Volvo с 1 мая начнут прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации Momentum с расширенным пакетом опций. Изменения коснулись внешнего дизайна и отделки интерьера, функций комфорта и безопасности. Уже в самой доступной версии XC90 предложен ряд опций, ранее предусмотренных только для более дорогих версий, сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Так, для комплектации Momentum будут предлагаться колеса с увеличенным размером 19” дюймов (вместо 18” ранее) в различных вариантах дизайна, а посадка в автомобиль станет удобнее благодаря современной системе бесключевого доступа.

Кроме того, уже в базовой комплектации флагманский внедорожник будет оснащаться системой распознавания дорожных знаков RSI. Электрохромное (с автоматическим затемнением) исполнение будет иметь не только салонное зеркало заднего вида, но и боковые наружные зеркала, обеспечивая дополнительную защиту водителя от ослепления попутным транспортом. Предусмотрен электропривод задних подголовников, позволяющий дистанционно сложить их при отсутствии пассажиров второго ряда и улучшить обзор сзади. Водители, предпочитающие перевозить детское автомобильное кресло рядом с собой, на переднем сидении, будут иметь такую возможность благодаря появлению кнопки отключения передней пассажирской подушки безопасности.

Помимо прочего в обновленной комплектации Momentum дверь багажного отсека Volvo XC90 теперь оснащается электроприводом с удобной функцией дистанционного (без помощи рук) управления, в багажнике появилось дополнительное гнездо розетки с напряжением 12V, добавлена защитная нейлоновая сеть, препятствующая смещению перевозимых малогабаритных предметов при движении.

Также, в качестве опции для дополнительного заказа, для Volvo XC90 Momentum станет доступной новейшая система очистки воздуха CleanZone с высокочувствительным датчиком твердых частиц PM2.5. Владелец сможет оценить состояние воздуха в салоне при помощи наглядной графики и выбрать (в том числе дистанционно через приложение Volvo On Call) необходимую очистку в процессе прогрева или охлаждения салона перед поездкой.

Стоимость Volvo XC90 Momentum 2021 модельного года составляет 4 млн 280 тысяч рублей. Таким образом, цена повысится на 100 тыс. рублей – при увеличении пакета опций на 200 тыс. рублей. Стоимость других версий также возрастет на 100 тыс. рублей за исключением более мощной спецификации T8 Twin Engine с гибридной силовой установкой – здесь произойдет менее значительное подорожание на 50 тыс. рублей, до 6 млн 268 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года продажи полноразмерного кроссовера ХС90 на российском рынке выросли на 14,4% и составили 446 автомобилей. В результате он занял второе место по объему реализации среди моделей Volvo в нашей стране.

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