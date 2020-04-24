Завод «Мазда Соллерс» останавливает конвейер для модернизации производства

Завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке с 27 апреля начнет приостановку производства, которое будет полностью простаивать весь май в связи с модернизацией производственной линии. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что ввиду предварительной подготовки к плановой остановке, дилерская сеть обеспечена автомобилями и дефицита не предвидится.

Напомним, завод «Мазда Соллерс» с 6 апреля возобновил работу, которая была приостановлена с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс» на принципах партнерства 50/50 в 2012 году. На сегодняшний день предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке выпустил 32789 автомобилей Mazda, что на 5,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Самой массовой моделью на дальневосточном конвейере остается кроссовер Mazda СХ-5 с показателем 24770 выпущенных машин (+3,7%). Сборка седанов Mazda6 выросла на 14,5% и составила 6066 автомобилей. Кроме того, с конвейера «Мазда Соллерс» сошло 1953 семиместных внедорожника Mazda CX-9, что соответствует уровню 2018 года.

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