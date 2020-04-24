Toyota представила компактный кроссовер Yaris Cross

Компания Toyota представила новый компактный кроссовер Yaris Cross, который расположился в линейке бренда перед моделью C-HR. Публичная премьера автомобиля должна была состояться в начале марта на Женевском автосалоне, однако в связи с пандемией коронавируса дебют машины провели в онлайн-формате спустя 1,5 месяца.

Как сообщает портал Autonews.ru, в основу Toyota Yaris Cross легла легкая модульная платформа TNGA, обеспечивающая более прочную конструкцию, пониженный центр тяжести, а также улучшенную управляемость и шумоизоляцию. Размер колесной базы получился таким же, как и у соплатформенного стандартного хэтчбека Yaris – 2560 мм. При этом габаритная длина кроссовера составила 4180 мм, что на 240 мм больше, чем у хэтчбека.

На момент старта продаж Toyota Yaris Cross будет доступен с гибридной силовой установкой, в состав которой вошел 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 80 л.с., компактный электромотор на задней оси и комплект литий-ионных аккумуляторов. Суммарная отдача агрегатов составила 118 л.с. В обычных условиях кроссовер передвигается на переднем приводе. При этом если электроника обнаружит недостаточное сцепление с дорожным полотном, то тогда вступит в действие электрический двигатель, приводящий в движение задние колеса.

Серийный выпуск нового Toyota Yaris Cross наладят на предприятии во французском Валансьене – на одной линии со стандартным Yaris. Европейские продажи кроссовера, который составит конкуренцию Nissan Juke, KIA Soul и Mazda CX-3, начнутся летом 2021 года.