У кого и на сколько уменьшатся затраты по техосмотру?

В правительстве посчитали, что из-за принятых "карантинных мер" только на уменьшении частоты прохождения техосмотров владельцы легковых автомобилей (2018 - 2019 гг. выпуска) в России в общей массе сэкономят 1,5 млрд рублей, владельцы автобусов и такси - 350 млн рублей.

Речь идет, конечно, не о новой мере поддержки для автовладельцев. Просто новые правила техосмотра, которые в нашей стране вступают в силу с 8 июня ("АВТОСТАТ" уже писал об этом ранее), имеют такой "побочный эффект" для бюджетов. На самом деле, целью депутатов ГосДумы и правительства была минимизация контактов граждан и операторов технического осмотра. Для этого была отложена реформа техосмотра в России, которая готовилась несколько лет и были сдвинуты временные границы для получения документа, гарантирующего исправность автомобиля и его готовность продолжать ездить по дорогам России.

Напомним, теперь полностью освобождены от техосмотров легковые автомобили моложе 4 лет (за исключением такси), а также грузовики, мотоциклы, прицепы и полуприцепы. Проходить техосмотр каждые два года будут транспортные средства от 4 до 10 лет, раз в год - те, что старше 10 лет. Что касается транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров (такси, автобусы, маршрутки) - определено, что все они будут проходить техосмотры раз в год. Старше 5 лет - раз в полгода. Так же, как и спецтранспорт.

На официальном сайте Правительства РФ опубликован План преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции по состоянию на 20 апреля, в котором, помимо изменений по техосмотру зафиксирован еще целый ряд "карантинов" для автотранспорта и автовладельцев - по части экзаменов в автошколах, оформлению изменений в конструкции ТС, требований к оборудованию автобусов и грузовиков системами ГЛОНАСС и некоторых других.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.