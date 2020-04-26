Skoda в марте увеличила продажи в России на 42%

Российские дилеры Skoda в марте реализовали 9856 автомобилей – на 42% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2020 года продажи чешской марки в нашей стране составили 21001 машину, что на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,1% против 4,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в марте стала Octavia, чьи продажи выросли на 42% и составили 2951 единицу. Второе место занял компактный лифтбек Rapid – на нем остановили свой выбор 2813 покупателей (-5%). Замыкает тройку бестселлеров марки кроссовер Skoda Kodiaq с показателем 2406 проданных автомобилей (+36%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Skoda Rapid второго поколения. Стоимость новинки составляет от 792 тыс. рублей до 1 млн 171 тыс. рублей в максимальном оснащении.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».