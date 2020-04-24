Завод «ЛАДА Ижевск» планово приостановит производство

Завод «ЛАДА Ижевск» приостановит производство автомобилей с 27 по 30 апреля. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе АВТОВАЗа, это заранее запланированная в графике остановка, и она не связана с поставками комплектующих.

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» с 13 апреля возобновил работу, которая была приостановлена с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Предприятие «ЛАДА Ижевск» выпускает седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. Стоит отметить, что с ноября прошлого года на всех типах кузовов LADA Vesta появилась бесступенчатая автоматическая трансмиссия Jatco, работающая в паре с 113-сильным мотором Н4М объемом 1,6 л от Альянса Renault-Nissan. Вместе с новым силовым агрегатом LADA Vesta получила расширенный список оборудования. Впервые в практике LADA применены зеркала с электроприводом складывания – они управляются как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на двери водителя. Кроме того, в списке оборудования на LADA Vesta появились обогрев рулевого колеса, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники.

В январе 2020-го предприятие «ЛАДА Ижевск» начало производство автомобилей LADA Vesta в новой комплектации Comfort Winter, которая пришла на смену версии Comfort Image. Отличительной особенностью «зимней» комплектации является наличие отделки руля кожей и подогрева рулевого колеса, ранее доступные в качестве опций только в версиях Luxe и Exclusive.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года продажи LADA Vesta на российском рынке составили 26785 автомобилей (-4%). В результате флагманская модель АВТОВАЗа заняла вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta).

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